Re-Pie, portföy büyüklüğünü 4 milyar TL'ye çıkarmaya hazırlanıyor

Re-Pie Portföy, 2021 yılı içerisinde enerji, gıda ve teknoloji sektörlerinde yapacağı yeni yatırımlarla portföy büyüklüğünü 2,4 milyar TL'den 4 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Re-Pie Portföy, 2021 yılı içerisinde enerji, gıda ve teknoloji sektörlerinde yapacağı yeni yatırımlarla portföy büyüklüğünü 2,4 milyar TL'den 4 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketlerinden biri olan Re-Pie Portföy, farklı alanlara yapacağı yeni yatırımlarla varlıklarını üç katına çıkarmayı planlıyor. Hızlı büyüme stratejisinde hedef yükselten şirket, Mart 2021 sonu itibariyle 2,4 milyar TL değerinde olan portföy büyüklüğünü yıl sonuna kadar 4 milyar TL'ye taşımaya hazırlanıyor.

"Hedef: 2 kata yakın büyüme ile 4 milyar TL portföy büyüklüğü"

2021 büyüme stratejileri hakkında bilgi veren getiren Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Mevcut yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 31'i gayrimenkul sektöründe, yüzde 68'lik bir bölümü de girişim sermayesinde yer alıyor. Portföyümüzde 10'u gayrimenkul olmak üzere 18 aktif yatırım fonu bulunuyor. Buradaki faaliyetlerimiz neticesinde kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettik. 2020 başında 464 milyon TL olan portföy büyüklüğümüzü bir yılda 866 milyon TL'ye çıkarma başarısı gösterdik. 2021'in ilk üç ayında ise bu rakamı 2,4 milyar TL seviyelerine ulaştırdık. Portföyümüzdeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra enerji, gıda ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki 6 ay içinde çok önemli girişimlerimiz olacak ve sayıları 18 olan aktif fon sayımızı 30'a çıkaracağız. Bu yeni yatırımlarımızın neticesinde yıl sonuna kadar varlıklarımızı 2 kata yakın bir oranda arttırarak portföyümüzü 4 milyar TL seviyesine kadar çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketlerinin Türkiye'deki bankacılık dışı en büyük portföy yönetim firması olduğunun altını çizen Çamlıbel, "Turk.net, Getir, GTC Fotovoltaik Güneş Sistemleri ve Sina Biyoteknoloji gibi ülkemizin değerli alanında lider şirketleri yatırımlarımız arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı büyütmek için bütçe büyüklükleri 98,5 milyon dolar ve 30 milyon dolar olan iki yeni enerji fonu kurduk. Bu fonlar, özellikle yenilenebilir enerji ve organik mineral gübre olmak üzere elektrik üretim işine yatırım yapacaklar. Yeni kurulan bir başka gıda fonumuz daha var. O da halka arz öncesi olarak azınlık hissesi için bir ihracat şirketine yatırım yapacak. Diğer yandan hibrit teknoloji fonuna da 25 milyon değerinde yatırım yaparak bu miktarı 125 milyon TL'ye yükselteceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı