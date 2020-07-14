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RE/MAX en çok Türkiye'de büyüdü

Gayrimenkul sektöründe hizmet veren RE/MAX Türkiye Ofisi 43 ülke arasında en hızlı büyümeyi gösteren ülke olarak Avrupa birincisi oldu.

RE/MAX en çok Türkiye'de büyüdü
14.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:11

Gayrimenkul sektöründe hizmet veren RE/MAX Türkiye Ofisi 43 ülke arasında en hızlı büyümeyi gösteren ülke olarak Avrupa birincisi oldu.

RE/MAX, 2020 yılının ilk altı ayında, 43 Avrupa ülkesi arasında en hızlı büyümeyi Türkiye'de gösterdi. En çok yeni ofis açan ülke olarak ilk sırada yer alan RE/MAX Türkiye ekibi birincilikle ödüllendirildi. 2020'nin ilk yarısında toplam 35 yeni franchise ile anlaşma imzaladıklarını belirten RE/MAX Türkiye Franchise Satış Müdürü Ercan Değirmenci, 35 yeni ofisin 18 tanesinin pandemi döneminde açılmış olmasının, markanın sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladığını söyledi.

"Portföy büyüklüğü 30 bini aştı"

Söz konusu başarının dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak geçtiğini belirten Ercan Değirmenci "Son yıllarda dijitalleş dünyaya yaptığımız yatırımlar sayesinde pandemi sürecinde tüm ofislerimizin elektronik imza ile yetki alma, drone ile portföy video çekimi, dijital pazarlama ve online tapu süreçleri gibi teknolojileri kullanarak işleyişlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmesini sağladık. Bu gelişmeler yeni ofis açmak isteyen girişimcilerin dikkatini çekti. Hızlı büyüme sayesinde gayrimenkul sektöründe 204 ofis, 3.626 gayrimenkul danışmanı ve 30.000'in üzerinde sözleşmeli portföye ulaştık. Sürdürülebilir inovasyon ve üretilen değerin adil bir şekilde paylaşılması bu büyümede çok etkili" dedi.

Hedef, 60 yeni ofis ve 4000 gayrimenkul danışmanı

Güçlü bir marka bilinirliğine sahip olduklarını aktaran Değirmenci, 2020 sonu hedeflerini de aktardı: "Tüm iş süreçlerimizi kusursuz bir hale getirmek için ortaya koyduğumuz enerji ve her daim markamıza yaptığımız yatırım kriz dönemlerini en az hasarla atlatmamızı sağladı. Güzel bir rüzgar yakaladık ve tüm girişimcileri RE/MAX markası ile kendi ofislerini açmaya davet ediyoruz. Birlikte çok daha hızlı büyüyeceğimize inanıyoruz. 2020 yıl sonu hedefimiz 60 yeni ofis ve 4000 gayrimenkul danışmanına ulaşmak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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