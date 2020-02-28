Re-Der Başkanı Süleyman Göncü: " Şu an yeniden organize olmaya başlamış olan 28 Şubat kafalı yılan...

28.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:42

Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) Başkanı Süleyman Göncü, 28 Şubat Darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Göncü mesajında," Şu an yeniden organize olmaya başlamış olan 28 Şubat kafalı yılan büyümeden, tedbir alın" ifadelerine yer verdi.



Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) ) Başkanı Süleyman Göncü, 28 Şubat Darbesinin yıl dönümünde yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;



"28 Şubat ; Zalimin zulmünün yanına kar kaldığı, vatanın gerçek sahibiyiz diyen azınlığın köşeyi döndüğü, milletin dolandırıldığı planlı, organize suç. Özeti, vatanın gerçek sahipliği iddiasıyla, millete rağmen yola çıkan vatan hainleri ve onları gazlayan çevreleri zenginliğe, vatandaş ise daha fazla fakirliğe gömüldü. İnançları sebebiyle insanlara yapılan zulüm konusunu anlatmaya cilt cilt kitaplar yazılsa anlatmaya yetmez. Bu zulmün mağdur tarafına, o da bir kısmına, cüzi de olsa bir şeyler yapıldı. Bir kısmı hala boynu bükük arada bir verilen ümitle idare ediliyor. Bu mağdur kesim (Re sen emekli asker mağdurlar), yaşayan hatta yaşamaya çalışan ölüler olarak bırakıldı. Yapanın yanına kar mı kalır? Asker, sivil, akademisyen, hukukçu, bürokrasi, medya, iş adamı ayağı gerçekten bulunup hesap soruldu mu? Sorulacak mı? Mağduru olan kesimler artık görülüp, uğradıkları zulme son verilecek mi? Devamında gelen 15 Temmuzun "yurtta sulh konseyi" ni oluşturan asker, sivil, akademisyen, hukukçu, bürokrat, medya, iş adamı ayağındakiler sanırım gülüyordur. 28 Şubat 'ın kileri buldular mı da, bizi bulsunlar. Onlara hesap soruldu mu ki bize sorsunlar diye.. Gücü yeterken zalimin zulmünü sonlandırmayan, elinde imkan varken mağdurun elinden tutmayan, zulme ortak olmuş olmaz mı? Geciken adalet, adalet midir? 28 Şubatçılar ince hesaplar, büyük laflar ile bir deneme yaptı. Bu gün durup bir değerlendirin, yaptıklarının bedelini ödediler mi? Yanlarına kar mı kaldı? 28 Şubatçıların aynı kaynaktan beslenen, yeni versiyonu 15 Temmuzcular da bunu görüp, o yüzden mi hala meydan okumaya devam ediyor? Önceki zalimin zulmünü, yeni zalimin zulmü sebebiyle kapatıp üstünü örtmek akıl işimi? Eski zalim yeniden kapıya dayanırsa şaşırmayın. Zalimin yaptığı yanına kar kaldıkça, mağdurun feryadına kulak kapatıldıkça olağan şekli ile yeni zalimler fırsatını buldukça yeni denemeler yapacak. Şu an yeniden organize olmaya başlamış olan 28 Şubat kafalı yılan büyümeden, tedbir alın. Yoksa aynı hikayenin kötü adamı adı değişse de, kıyafeti - şekli, konuşma tarzı değişse de bu milletin karşısına çıkmaya devam edecek. Bu mücadele bu günün değil 1400 küsur yılın kavgası, davası. Ateşi söndürmeye giden karıncaları artık ezip durmayın, hakir görmeyi bırakın, karınca safını belli etmiş. Kalıbına aldanıp akreple yılanla dost olmaya çalışmayın, onların da safı belli. Er geç sokmayı deneyecek. Fitne zamanı düşman oklarının gittiği yeri takip ederseniz halen mağduriyeti devam eden dostlarınızı bulursunuz. Yoksa aynı senaryo farklı aktörler ile devam edip duracak. " - ANKARA

Kaynak: İHA