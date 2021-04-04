RE-DER Başkanı Göncü: "Herkes haddini bilmeli"
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RE-DER Başkanı Göncü: "Herkes haddini bilmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
RE-DER Başkanı Göncü: 'Herkes haddini bilmeli'

Resen Emekli Askerler Derneği (RE-DER) Başkanı Süleyman Göncü, "Bazı emekli amiraller 'bütün varlığımızla' diye vurgulamış.

Resen Emekli Askerler Derneği (RE-DER) Başkanı Süleyman Göncü, "Bazı emekli amiraller 'bütün varlığımızla' diye vurgulamış. Bütün varlığınız bu milletin size bağladığı emekli maaşı ve emeklilik haklarıdır. Herkes haddini bilmeli" dedi.

RE-DER Başkanı Süleyman Göncü, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin açıklamada bulundu. Göncü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda darbe ve muhtıraları hatırlatılıyor olması kabul edilemez. Bu bildiriye imza atanların taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ederek yapılan açıklama yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Bazı emekli amiraller 'bütün varlığımızla' diye vurgulamış. Bütün varlığınız bu milletin size bağladığı emekli maaşı ve emeklilik haklarıdır. Herkes haddini bilmeli. Darbeler kötüdür. Darbeciler kötüdür. Darbelerden medet umanlar en kötüsüdür. 103 emekli amiral, Türkiye'nin düşmanlarına değil seçilmiş hükümete karşı açıklama yapıyor, bu ülke, milletimiz bunu hak etmiyor. Darbeci zihniyetlilerin zulmüne uğramış ve hala yaşadığımız mağduriyetlerin giderilmemiş resen emekli edilmiş askerler olarak darbeci zihniyetli vesayet heveslisi eski askerlerin sıfat ve rütbelerini millete iade etmelerini, yalnızca emekli olarak kalmalarını sağlayacak savcılarımızın varlığına inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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