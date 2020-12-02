RDIF Başkanı Dmitriyev: "Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

RDIF Başkanı Dmitriyev: "Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında"

02.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:52
RDIF Başkanı Dmitriyev:

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğunu duyurarak 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğunu duyurarak 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, BM Genel Kurulu özel oturumunda Sputnik V korona virüs aşısı ile ilgili sunum yaptı. Telekonferans yoluyla yapılan sunuma Kuzey Kore, Mısır, Beyaz Rusya, Cezayir, Katar, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Singapur, Tayland ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu 55 ülkenin temsilcileri katıldı. Önce aşının geliştirilme sürecini aktaran Dmitriyev, daha sonra aşının dağıtımı ve gönderilecek ülkeler ile ilgili bilgileri paylaştı.

"Diğer korona virüs aşılarından ucuz olacak"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor

Kirill Dmitriyev, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkeler tarafından geliştirilen aşılara oranla en ucuz aşı olduğunun altını çizerek, "Rus Sputnik V korona virüs aşısının maliyeti doz başına 10 doların altında ve diğer korona virüs aşılarından oranla daha ucuz olacak" dedi.

Sputnik V aşısı için bazı ülkeler ile anlaşıldığını ve bu ülkelerde testlerin devam ettiğini ifade eden Dmitriyev, 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İngiltere'de korona virüs aşısının dağıtımından sorumlu bakan atandı
İngiltere'de korona virüs aşısının dağıtımından sorumlu bakan atandı
Çin'in korona virüs aşısı Diyarbakır'da iki gönüllü üzerinde yapıldı
Çin'in korona virüs aşısı Diyarbakır'da iki gönüllü üzerinde yapıldı
Moderna aşısı ciddi korona virüs vakalarında yüzde 100 etkili
Moderna aşısı ciddi korona virüs vakalarında yüzde 100 etkili
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Enes Batur İrem Derici Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: RDIF Başkanı Dmitriyev: "Rus korona virüs aşısının maliyeti 10 doların altında" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 23:53:07. #1.14#
title