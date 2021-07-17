Murat Emir'in iddialarına adı geçen şirketten açıklama

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'ya yönelik iddialarıyla ilgili İnvamed - RD Global şirketinden yapılan açıklamada, "İddia ettiğiniz gibi herhangi bir haksız kazanç var ise, SGK'ya ya da farklı kurum kuruluş ya da bir şirkete...