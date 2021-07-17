Murat Emir'in iddialarına adı geçen şirketten açıklama
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Murat Emir'in iddialarına adı geçen şirketten açıklama

Murat Emir'in iddialarına adı geçen şirketten açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'ya yönelik iddialarıyla ilgili İnvamed - RD Global şirketinden yapılan açıklamada, "İddia ettiğiniz gibi herhangi bir haksız kazanç var ise, SGK'ya ya da farklı kurum kuruluş ya da bir şirkete...

 CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'ya yönelik iddialarıyla ilgili İnvamed - RD Global şirketinden yapılan açıklamada, "İddia ettiğiniz gibi herhangi bir haksız kazanç var ise, SGK'ya ya da farklı kurum kuruluş ya da bir şirkete iddialarına konu olan ürün fatura edildi ise, bu bedelin 10 katını SMA, MS ve ALS'li hastalarımıza bağış yapmayı taahhüt ediyoruz" denildi.  

Murat Emir,  Mehmet Soylu'nun firmasının 15 TL'lik bir ürünü SGK'ya 1000 TL'ye sattığını iddia etmişti.

İnvamed - RD Global şirketinden iddialarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu iddiasının sözde delili olarak, Türkiye'deki tüm tıbbi cihazların kayıtlı olduğu Ürün Takip Sistemi (ÜTS)  ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ürün sorgu ekranlarını sanki bir ihale belgesiymiş gibi paylaştığı anlaşılmıştır. Tüm sağlık camiası tarafından bilindiği gibi, hastane ve hekimler ürünlerin kullanım yerini, amacını ve kaydını sorgulamak amacıyla bu ekranları kullanmaktadır. Bu ekranlar bir ihale belgesi değil; tıbbi ürünlerin kayıtlarını gösteren bilgi bankalarıdır. Murat Emir tarafından hiçbir somut veriye dayanmayarak ve tümüyle asılsız bir şekilde ileri sürülen, hayali olarak ürünümüze biçilen 15 TL'lik aşağılayıcı bedel ve bu ürünün 1000 TL'ye SGK'ya satıldığı ve haksız olarak milyonlarca TL kazanıldığı iddiası, hastalara şifa olmak için çıkılan Ar-Ge ve üretim yolculuğunu basit ve sığ bir tavırla aşağılamaya yöneliktir" denildi."Sayın Murat Emir, sizi bahse konu olan ürünün varsa faturalarını incelemek üzere üretim tesisimize davet ediyoruz" denilen açıklamada çağrıda da bulunuldu ve "İddia ettiğiniz gibi herhangi bir haksız kazanç var ise, SGK'ya ya da farklı kurum kuruluş ya da bir şirkete iddialarına konu olan ürün fatura edildi ise, bu bedelin 10 katını SMA, MS ve ALS'li hastalarımıza bağış yapmayı taahhüt ediyoruz. Fakat böyle bir durum yok ise, kamuoyunda yarattığınız algı bedeli kadar tutarı siz SMA, MS ve ALS'li hastalarımıza bağış yapar mısınız?  Invamed - RD Global tüm dünyadaki hastalara şifa olmak için vardır. Bu polemiklerden kazanılan paranın dahi SMA, MS ve ALS'li hastaların tedavisi için kullanılmasını istemektedir" ifadeleri yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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