RCD Espanyol, Werder Bremen'i Eleyerek Finale Çıkıyor
2006-07 UEFA Kupası yarı finallerinde RCD Espanyol evinde kazandığı 3-0'lık maçın ardından Almanya deplasmanına gitti. Ev sahibi takım Werder Bremen'in ilk golü atmasına rağmen, Espanyol Ferrán Corominas ve Jesús María Lacruz'un golleriyle maçı kazanarak finale çıkıyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2006-07 UEFA Kupası yarı finallerinde RCD Espanyol evinde kazandığı 3-0'lık maçın ardından Almanya deplasmanına gitti. Ev sahibi takım Werder Bremen'in ilk golü atmasına rağmen, Espanyol Ferrán Corominas ve Jesús María Lacruz'un golleriyle maçı kazanarak finale çıkıyor.
Kaynak: Dugout