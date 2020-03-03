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RCD Espanyol'un Osasuna İle Oynadığı Maçlar

RCD Espanyol Laliga 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Osasuna ile karşılaşıyor. Espanyol'un Laliga'da ki rakiplerinden Osasuna ile geçmişte oynadığı maçlardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

RCD Espanyol Laliga 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Osasuna ile karşılaşıyor. Espanyol'un Laliga'da ki rakiplerinden Osasuna ile geçmişte oynadığı maçlardan derlediğimiz Dugout farkıyla sizlerle.

Kaynak: Dugout

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