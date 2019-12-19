Haberler » Spor » RB Salzburg Minamino'yla Gülüyor - Spor

RB Salzburg Minamino'yla Gülüyor

2018-19 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turları'nda Makedon ekibi Shkendija ile eşleşen Red Bull Salzburg, deplasmanda oynadığı maçta Japon oyuncusu Takumi Minamino'nun attığı tek golle galip geldi.

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

2018-19 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turları'nda Makedon ekibi Shkendija ile eşleşen , deplasmanda oynadığı maçta oyuncusu Takumi Minamino'nun attığı tek golle galip geldi.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler