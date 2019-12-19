RB Salzburg Minamino'yla Gülüyor
2018-19 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turları'nda Makedon ekibi Shkendija ile eşleşen Red Bull Salzburg, deplasmanda oynadığı maçta Japon oyuncusu Takumi Minamino'nun attığı tek golle galip geldi.
19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16
2018-19 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turları'nda Makedon ekibi Shkendija ile eşleşen Red Bull Salzburg, deplasmanda oynadığı maçta Japon oyuncusu Takumi Minamino'nun attığı tek golle galip geldi.
Kaynak: Dugout
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