RB Leipzig - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki RB Leipzig - PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki RB Leipzig - PSG maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? RB Leipzig - PSG maçı hakemi kim? B.Dortmund - Ajax maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
RB Leipzig - PSG maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
RB Leipzig - PSG maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.
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