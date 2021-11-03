RB Leipzig - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki RB Leipzig - PSG maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? RB Leipzig - PSG maçı hakemi kim? B.Dortmund - Ajax maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

RB LEİPZİG - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

RB Leipzig - PSG maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

RB LEİPZİG - PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

RB Leipzig - PSG maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

RB LEİPZİG - PSGMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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