RB Leipzig - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?
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RB Leipzig - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

16.02.2021 22:16 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:19
RB Leipzig - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Peki RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur mücadeleleri oynanacak. Peki RB Leipzig - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

RB LEİPZİG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

RB Leipzig - Liverpoolmaçı 16 Şubat Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

RB LEİPZİG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Liverpoolmaçını Bein Sports beIN Connect Web, CBC Sport, Azerspace 46E kanallarından izleyebilirsiniz.

RB LEİPZİG - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Puskas Arena, Budapeşte'da oynanacak.

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