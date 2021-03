RAZOR Coin nedir? Güncel Razor Network (RAZOR) Coin yorum ve grafiği

Razor Network bugünkü fiyatı ₺5,27 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺41.373.640 TRY. Razor Network son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #601, piyasa değeri ₺253.287.052 TRY. Dolaşımdaki arz 48.107.556 RAZOR coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 RAZOR coin.

RAZOR COİN NEDİR?

Razor Network, akıllı sözleşmeleri gerçek dünyadaki zincir dışı verilerle hızlı, sağlam ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayan merkezi olmayan bir oracle ağıdır. Razor Network'ün özü, herhangi bir Ethereum uyumlu blok zincirinde çalışabilen bir dizi akıllı sözleşmedir. Razor ağı, blockchain agnostiktir ve birden fazla blockchain ile entegre olacaktır.