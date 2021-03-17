RAZOR Coin nedir? Güncel Razor Network (RAZOR) Coin yorum ve grafiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

RAZOR Coin nedir? Güncel Razor Network (RAZOR) Coin yorum ve grafiği

17.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:38
RAZOR Coin nedir? Güncel Razor Network (RAZOR) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Razor Network. RAZOR coin, akıllı sözleşmeleri gerçek dünyadaki zincir dışı verilerle hızlı, sağlam ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayan merkezi olmayan bir oracle ağıdır. RAZOR coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, RAZOR Coin nedir? Güncel Razor Network (RAZOR) Coin yorum ve grafiği

Razor Network bugünkü fiyatı ₺5,27 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺41.373.640 TRY. Razor Network son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #601, piyasa değeri ₺253.287.052 TRY. Dolaşımdaki arz 48.107.556 RAZOR coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 RAZOR coin.

RAZOR COİN NEDİR?

Razor Network, akıllı sözleşmeleri gerçek dünyadaki zincir dışı verilerle hızlı, sağlam ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayan merkezi olmayan bir oracle ağıdır. Razor Network'ün özü, herhangi bir Ethereum uyumlu blok zincirinde çalışabilen bir dizi akıllı sözleşmedir. Razor ağı, blockchain agnostiktir ve birden fazla blockchain ile entegre olacaktır.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: RAZOR Coin nedir? Güncel Razor Network (RAZOR) Coin yorum ve grafiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:44:00. #1.15#
title