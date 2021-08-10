Razer'ın RGB yüz maskesi "Zephyr" piyasaya sürülmeye hazırlanıyor

Razer, bugün yaptığı açıklama ile Project Hazel ismiyle üzerinde bir süredir çalıştığı N95 maske projesinin Beta programını duyurdu.

Razer Zephyr'i ilk olarak Project Hazel olarak adlandırdığı CES 2021 sırasında gösterime girdi. Zephyr, aktif havalandırma, kablosuz otomatik sterilizasyon kutusu ve tabii ki RGB'ye sahip, yeniden kullanılabilir şeffaf bir N95 solunum maskesinden tasarlandı.

Razer şimdi Zephyr'den giyilebilir bir hava temizleyici olarak bahsediyor ve bazı tasarım değişikliklerinden geçmiş gibi görünüyor. Yeni başlayanlar için Razer, yüzünüze daha iyi uyması ve gözlük takmayı biraz daha rahat hale getirmesi için kafa üstü ayarlanabilir kayışlar için kulak halkalarını atmış görsel ve rahat bir tasarım sunuyor. Ayrıca, maskenin çene bölgesine yakın ek bir havalandırma deliği ve daha kompakt bir tasarım olduğu göze çarpıyor.

Razer resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tanıttığı yeni yüz maskesi "Zephyr" hakkında şu açıklamalarda bulundu:

SON TEKNOLOJİ HAVA TEMİZLEYİCİSİ "ZEPHYR" BETA TESTİNİ BAŞLATIYOR!

"Uzun zamandır beklenen Hazel Projesi, artık resmi olarak giyilebilir hava temizleyicimizin en son evrimi olan Razer Zephyr. Güvenli, sosyal ve sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanan Razer Zephyr, %99 BFE filtreleme verimliliğine, güvenli bir silikon yüz contasına ve buğu önleyici kaplamaya sahiptir. Piyasaya sürülmesi için çalışırken, topluluk beta testimize katılarak ilk giyen siz olun."

Bu yılın başında sergilenen daha serin özelliklerden bazılarının halka açık beta testi sırasında yerleşik ses amplifikatörü, düşük ışık modu ve şarj edilebilir pervaneler gibi maskelere girip girmeyeceğine dair henüz herhangi bir haber yok.

RAZER ZEPHYR TANITIM VİDEOSU