Razer'ın Espor Yöneticisi Yann Salsedo ile Röportaj Gerçekleştirdik!

Razer'ın Espor Yöneticisi Yann Salsedo ile bir röportaj gerçekleştirdik. Salsedo Türkiye'den bir takım ile sponsorluk görüşmesi yaptıklarını belirtti!