Razer'ın Espor Yöneticisi Yann Salsedo ile Röportaj Gerçekleştirdik!
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Razer'ın Espor Yöneticisi Yann Salsedo ile Röportaj Gerçekleştirdik!

Razer'ın Espor Yöneticisi Yann Salsedo ile Röportaj Gerçekleştirdik!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Razer'ın Espor Yöneticisi Yann Salsedo ile bir röportaj gerçekleştirdik. Salsedo Türkiye'den bir takım ile sponsorluk görüşmesi yaptıklarını belirtti!

Razer'ın espor yöneticisi olan Yann Salsedo ile röportaj gerçekleştirdik. Razer Invitational turnuvalarının sıradaki durağı ile başlayan röportaj içerisinde Yann Salsedo Türkiye'den bir futbol takımıyla sponsorluk için görüştüklerini belirtti.

13 dakika süren röportajın tamamını izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayıp videoya ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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