Razer Gold Turkey Nimo Heroes turnuvasını duyurdu!

Dünyaca ünlü Razer Gold Turkey, Mobile Legends: Nimo Heroes turnuvasını yaptığı paylaşımla duyurdu! İsterseniz gelin birlikte turnuvanın detaylarına göz atalım.

Turnuva Açıklaması

Tüm katılımcılar Nimo TV IDlerini ve Mobile Legends IDlerini düzgün ve eksiksiz bir biçimde doldurmalıdır.

Ödül Havuzu

700$ + 1500TL Razer Gold + 69.000 Elmas

300$ + 500TL Razer Gold + 20.000 Elmas

250TL Razer Gold + 11.500 Elmas

250TL Razer Gold + 11.500 Elmas

4.500 Elmas

4.500 Elmas

4.500 Elmas

4.500 Elmas

2.500 Elmas

2.500 Elmas

2.500 Elmas

2.500 Elmas

2.500 Elmas

2.500 Elmas

2.500 Elmas

2.500 Elmas

Turnuva Saati ve Detayları

Round 1 20 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacaktır. (BO1)

Round 2 21 Mart Pazar günü saat 14: 00'te başlayacaktır. (BO1)

Round 3 21 Mart Pazar günü saat 19: 00'te başlayacaktır. (BO1)

Round 4 21 Mart Pazar günü saat 21: 00'te başlayacaktır. (BO1)

Çeyrek Finaller 26 Mart Cuma günü saat 20.00'de başlayacaktır. (BO3)

Yarı Finaller 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacaktır. (BO3)

Final 28 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacaktır. (BO3)

Eğer siz de turnuvaya katılmak istiyor ve büyük ödülün sahibi olmak istiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros