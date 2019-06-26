Razer, Erkeklere 'Çöp' Diyen Kadın Yayıncının Sponsorluğunu Kesti

Genellikle Facebook üzerinden yayın yapan Brezilyalı yayıncı Gabriela Cattuzzo, "Erkekler çöp" yazan tweeti sebebiyle Razer'ın 'influencer' programından men edildi. Razer Brezilya, durumu 'aşırıcılık' olarak nitelendirdi.

Cattuzzo, geçtiğimiz hafta mekanik bir boğaya binerken çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Bir Twitter kullanıcısı, bu tweete cevap olarak "Bana istediğin kadar binebilirsin" yazdı. Cattuzzo, tweete "Kadınlar şaka yapsa bile kadınları cinsel obje olarak gören bir aptal her zaman var, değil mi? Bu yüzden bütün erkekler çöp" şeklinde bir cevap verdi.

Cattuzzo, bu tweetinin ardından "Aptal olmayan ve azınlıkta olan erkekleri tenzih ediyorum" şeklinde bir tweet attı.

Cattuzzo'nun attığı tweetin geniş bir kitle tarafından görülmesinin ardından Brezilyalı yayıncı birçok kişinin eleştirisine maruz kaldı.

Razer, 24 Haziran 2019 tarihinde durumu ele aldığı bir tweet paylaştı:

"Razer Brezilya, influencer'larının düşüncelerinin kendi şirket görüşlerini desteklemesini beklemektedir. Razer'ın görüşleri arasında da cinsiyet, din, siyasi parti ayrımı ya da aşırıcılık ve hoşgörüsüzlüğün herhangi bir türü hiçbir zaman bulunmamıştır. Başlangıçtan bu yana oyuncular olarak her türlü önyargı ve klişe söylemle karşılaştık ancak bu durum tekrarlanmayana kadar bu konuyla ilgili mücadele etmeye devam edeceğiz."

Razer, Cattuzzo'nun önümüzdeki hafta bitecek olan kontratını yenilemeyeceğini belirtti. Razer'ın paylaşımının ardından Twitter kullanıcısının yorumu konusunda özür dileyen Cattuzzo, kendini savunmasından pişman olmadığını da ekledi.