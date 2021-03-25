Raze'in Boom Bot'u yeterince yüksekten bırakılırsa düşme hasarı alabiliyor
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Raze'in Boom Bot'u yeterince yüksekten bırakılırsa düşme hasarı alabiliyor

25.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:24
Raze'in Boom Bot'u yeterince yüksekten bırakılırsa düşme hasarı alabiliyor

Raze'in Boom Bot yeteneği çok yüksekten bırakılırsa hasar alabiliyor!

Meraklı bir Reddit kullanıcısı, Valorant ajanı Raze'in Boom Bot yeteneği ile ilgili ilginç bir şey keşfetti. Yeterince yükseklikten bırakılırsa düşme hasarı alabiliyor.

Raze'in Boom Bot'unun düşme hasarı alabildiğinin keşfedilmesi üzülecek bir şey gibi görünmüyor. Düreşerek hasar alması için oldukça yüksekten bırakılması gerekiyor ancak, Raze mevcut herhangi bir Valorant haritasında o yüksekliğe şuan için çıkamıyor.

Kaynak: Playerbros

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