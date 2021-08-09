Raze ajanı ile Ascent haritasında çok işe yarayabilecek bir taktik keşfedildi
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Raze ajanı ile Ascent haritasında çok işe yarayabilecek bir taktik keşfedildi

Raze ajanı ile Ascent haritasında çok işe yarayabilecek bir taktik keşfedildi
Playerbros - Haberler | Gamegar

A bomba bölgesinde yapabileceğiniz bu taktik ile bölgeye çok hızlı bir şekilde girebilirsiniz.

Reddit'te bir oyuncunun videoya göre ajan Ascent haritasında A bölgesinde yer alan kapı sadece 1 Q yeteneği ile kırılabiliyor.

Normalde bu kapıyı kırabilmek için neredeyse yarım şarjör harcamanız gerekiyor. Fakat Raze ajanı sadece 1 Q yeteneği ile bu kapıyı rahatça kırabiliyor. Dikkat etmeniz gereken tek nokta Q'nuzu kapının üst taraflarına atmanız. Aşağıya atılan Q'lar kapıyı yok edemiyor.

Özellikle bu taktik, savunma tarafında oynarken "Retake" denilen bomba kurulduktan sonra bomba alanına girilmesinde çok işe yarayabilir. Hatta saldırı tarafında oynarken de "A Kısa"dan gelen bir Raze oyuncusu bomba alanına beklenmedik bir girişle rakiplerini şaşırtabilir ve takımına yol gösterebilir.

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Kaynak: Playerbros

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