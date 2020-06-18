Rayshard Brooks: ABD'de siyah Amerikalıyı öldüren polis, cinayet dahil 11 ayrı suçtan yargılanacak
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BBC

Rayshard Brooks: ABD'de siyah Amerikalıyı öldüren polis, cinayet dahil 11 ayrı suçtan yargılanacak

Atlanta kentinde geçen hafta siyah Amerikan vatandaşı Rayshard Brooks'u bir restoranın otoparkında öldüren beyaz polis memuru Garrett Rolfe'ye cinayet dahil 11 ayrı suçlama yöneltildi.

Rayshard Brooks: ABD'de siyah Amerikalıyı öldüren polis, cinayet dahil 11 ayrı suçtan yargılanacak
18.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:15

ABD'nin Atlanta kentinde geçen hafta siyah Amerikan vatandaşı Rayshard Brooks'u bir restoranın otoparkında öldüren beyaz polis memuru Garrett Rolfe'ye cinayet dahil 11 ayrı suçlama yöneltildi.

Garrett Rolfe yargılanacağı davada suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabilir.

ABD'de, Rayshard Brooks öldürülürken Garrett Rolfe'nin yanında olan polis memuru Devin Brosnan'nın ise savcılarla işbirliği yapmayı planladığı yönünde haberler yayımlandı.

Devin Brosnan'ın avukatı Don Samuel ise bu haberleri yalanladı.

Brosnan, Brooks'un kendileri için bir tehdit unsuru oluşturmadığını ya da saldırganca davranmadığını söylemişti.

İki polis memurunun yanından kaçarak uzaklaşmaya çalışan Brooks'a arkadan iki el ateş açılmıştı.

Olay sonrası Rolfe'nin görevine son verilmiş, Brosnan ise idari izne çıkarılmıştı.

Adli tıp raporunda da Mr Brooks'un öldürüldüğü belirtilmişti.

Rayshard Brooks'ın öldürülmesi sonrası Atlanta'da protesto gösterileri düzenlenmişti.


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Göstericiler, Rayshard Brooks'ın adını taşıyan pankartlar taşımış ve Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine desteklerini dile getirmişlerdi.

Atlanta'da, bir diğer siyah Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösteriler de düzenli olarak sürüyordu.

Yaklaşık 9 dakika boyunca dizini Floyd'un boğazına bastırırken görüntülenen ve görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin de "ikinci derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" suçlarından yargılanıyor.

BBC

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