Rayshard Brooks: ABD'de Atlanta Emniyet Müdürü, bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Rayshard Brooks: ABD'de Atlanta Emniyet Müdürü, bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası...

ABD'nin Atlanta kentinde, Rayshard Brooks adlı siyah bir Amerikan vatandaşının Cuma gecesi polis tarafından öldürülmesinin ardından, Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti.

Rayshard Brooks: ABD'de Atlanta Emniyet Müdürü, bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası...
14.06.2020 01:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:30

ABD'nin Atlanta kentinde, Rayshard Brooks adlı siyah bir Amerikan vatandaşının Cuma gecesi polis tarafından öldürülmesinin ardından, Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti.

Erika Shields'in istifasını kamuoyuna Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms açıkladı.

Keisha Lance Bottoms, istifanın Shields'in kişisel kararı olduğunu söyledi.

Bottoms ayrıca Rayshard Brooks'un ölümüne neden olan polis memurunun görevden alınmasını istediğini belirtti.

Shields'in istifası sonrası Rodney Bryant Emniyet Müdürlüğü görevini geçici olarak üstlenecek.

Rayshard Brooks'ın öldürülmesi sonrası Atlanta'da Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gösterilciler, Rayshard Brooks'ın adını taşıyan pankartlar taşımış ve Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) haraketine desteklerini dile getirmişlerdi.

Atlanta'da, bir diğer siyah Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösteriler de düzenli olarak sürüyordu.


haberler.com/haber/2020/06/14/rayshard-brooks-abd-de-atlanta-emniyet-muduru-2-13321764_o.jpg"/>


Rayshard Brooks nasıl öldü?

Fast food restoranı Wendy'se giden 27 yaşındaki Rayshard Brooks, aracında uyuya kalmıştı.

Yetkililer, Brooks'un polisle tartıştığını söylüyor.

Atlanta Emniyet Müdürlüğü'ne göre Brooks alkol testini geçemedi, bunun üzerine kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi.

Rayshard Brooks'un ölümünü soruşturan Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu, bir görgü tanığı tarafından çekilen videoyu inceliyor. Brooks videoda iki polisle tartışırken görülüyor.

Brooks'un bir polisin elektroşok tabancasını aldığı ve koşarak kaçmaya başladığı, diğer polisin aynı tip tabancayla ona ateş açtığı görülmüştü.

Tam bu sırada polisler ve Brooks görünmezken silah sesleri duyuluyor, daha sonra Brooks yerde yatarken görüntüleniyordu.

Brooks kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, tartıştığı polislerden biri ise yaralanmıştı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü Haber
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak Haber
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Haber
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor!
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor!
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen İrem Derici Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Türk Kadın Karar
Şu an buradasınız: Rayshard Brooks: ABD'de Atlanta Emniyet Müdürü, bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 02:30:41. #1.15#
title