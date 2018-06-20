Negredo'nun Maliyetini Duyan İspanyol Ekibi: Biz O Paraya Takımı Kurduk

Kulüpler Negredo'yu çok istiyor ancak maliyetini duyunca arkalarına bakmadan kaçıyor. 32 yaşındaki golcüyü son olarak La Liga'nın yeni ekibi Rayo Vallecano istedi.

Sabah'ın haberine göre; Negredo'nun menajeriyle temasa geçen kulüp yetkilileri, Matador'un Beşiktaş'a yıllık maliyetinin 6 milyon Euro'dan fazla olduğunu öğrenince, "Biz o paraya tüm takımı kurup, La Liga'ya çıktık" diyerek bu paraya transferi yapamayacaklarını belirttiler.