Negredo'nun Maliyetini Duyan İspanyol Ekibi: Biz O Paraya Takımı Kurduk
Beşiktaşlı Negredo'yu isteyen Rayo Vallecano, maliyeti duyunca "Biz o paraya tüm takımı kurup üst lige çıktık" diyerek transferden vazgeçti.
Kulüpler Negredo'yu çok istiyor ancak maliyetini duyunca arkalarına bakmadan kaçıyor. 32 yaşındaki golcüyü son olarak La Liga'nın yeni ekibi Rayo Vallecano istedi.
Sabah'ın haberine göre; Negredo'nun menajeriyle temasa geçen kulüp yetkilileri, Matador'un Beşiktaş'a yıllık maliyetinin 6 milyon Euro'dan fazla olduğunu öğrenince, "Biz o paraya tüm takımı kurup, La Liga'ya çıktık" diyerek bu paraya transferi yapamayacaklarını belirttiler.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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Dünyanın en şanslı adamı fiko bu kafadaki adam nasıl başarılı.oluyor anlamıyorum....cenki ı satmak ldevre arasında samo..liginden 50.000 ı kaçırdı haberi yok. Her kararı hataliı ama şansı büyük...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GOL MAKİNASI DİYE ALDIK OVARLOK MAKİNASI ÇIKTI REZİLLİKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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lıgımızde kı sacmalıgı kısaca ozetlemıs adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır