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'Raynoud Sendromu' enfeksiyona neden olabilir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
'Raynoud Sendromu' enfeksiyona neden olabilir

Soğuk havaların başlamasıyla ortaya çıkabilecek romatizmal hastalıklar hakkında bilgi veren Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, genellikle genç kızlarda ve kadınlarda, nadiren de erkeklerde görülebilen ve havaların soğumasıyla artan Raynoud Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.

Soğuk havaların başlamasıyla ortaya çıkabilecek romatizmal hastalıklar hakkında bilgi veren Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, genellikle genç kızlarda ve kadınlarda, nadiren de erkeklerde görülebilen ve havaların soğumasıyla artan Raynoud Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Dörtbaş, "Sendromda eller bazen de ayak parmakları soğuk, stres, heyecan gibi emosyonel durumlara maruz kaldığında soluklaşır, soğur ve morarır, ve hatta ileri dönemlerde parmak uçlarında dolaşım bozukluğu aşırı morarmaya, yara açılmasına neden olabilir" diye konuştu.

Çoğunlukla soğuk havaya maruz kalma, stres ve bazı ilaç kullanımları, kişinin psikolojik durumu ve sigara tüketimiyle hastalığının tetiklenebildiğini; vakaların yaklaşık yarısında altta yatan bir romatizmal hastalık olabileceğini belirten Emsey Hospital Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, ince çaplı atardamarlarının spazmı (büzüşme ve daralma) ile seyreden Raynoud Sendromunda, tedavi edilmediğinde kalıcı damar hasarı olup ileri dönemlerde parmak uçlarında aşırı morarmaya, yara açılmasına ve enfeksiyon oluşmasına neden olabildiğini belirtti.

KAN DOLAŞIMININ ZAYIF OLDUĞU BÖLGELERDE ÇIKIYOR

Soğuk hava koşullarına maruz kalmanın yanı sıra pandemi dönemi ile herkesin farklı sebeplerden yaşadığı stresin de Raynoud Sendromunu artırabilceğini söyleyen Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, el, ayak parmakları; nadiren de burun ve kulak gibi kan dolaşımının zayıf olduğu uç bölgelerde ciltte solukluk soğukluk ve morarma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Dörtbaş, stres sonucu ortaya çıkan sempatik aktivitenin artması ile el parmak uçlarında ince çaplı arterlerin(atardamar) vazospazm (daralma) oluşturması ile oluştuğunu ve tanının erken dönemde konmasının önemli olduğunu belirtti.

ALTTA YATAN NEDEN ARAŞTIRILMALI

El ve ayak parmaklarda soluklaşma şeklinde renk değişimi, soğukta ellerin morarması, ellerin soğuk olması, üşümesi, sıcak, soğuk arasında değişimlerde ellerdeki morluğun artması, ilerleyen süreçte ağrılı krizlerin ortaya çıkması gibi raynaud belirtileri görüldüğünde altında yatan bir hastalık olup olmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini belirten Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, "Tedavide öncelikle hastalığın primer mi yoksa sekonder raynaud fenomeni mi olduğu araştırılmalı. Romatizmal

hastalık gibi başka hastalıkların eşlik ettiği raynaud fenomeninde bu hastalıkla birlikte gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi gerekir" dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIR

Raynaud hastalığında soğuk su/ hava ile ellerdeki renk değişiminin belirginleştiğini belirten Dr. Fulya Dörtbaş, kesin tanının, klinik muayenenin yanında yapılan kan testleri, kapilleroskopi, dopler ultrason gibi testler ile yapıldığını belirtti.

Dr. Dörtbaş, "Tedaviye eşlik eden klinik durumlara göre hastalık ilaca bağlı gelişmişse ilaç kesilir. Kanın akışkanlığının bozulduğu hallerde kan sulandırıcılar, damar açıcı ilaçlar ve eşlik eden hastalığın tedavisi uygulanarak, ilaç tedavisi ile iyileşme sağlanabilir ve devamında ılık su kullanma, soğuk havada eldiven kullanma gibi soğuktan koruyucu tedbirler alınarak korunma sağlanabilir" diye konuştu. Hastaların kesinlikle sigara içmemeleri gerektiğini de belirtti.


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