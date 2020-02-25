Raylı ulaşıma Bakanlık desteği resmileşti

25.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Bursaray Emek Hattı'nın Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılmasının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.