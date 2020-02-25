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Raylı ulaşıma Bakanlık desteği resmileşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Bursaray Emek Hattı'nın Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılmasının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

25.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:36
Raylı ulaşıma Bakanlık desteği resmileşti

Cumhurbaşkanı 'ın imzasını taşıyan Bursaray Emek Hattı'nın 'ne kadar uzatılmasının tarafından yapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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