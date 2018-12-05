Raylı ulaşım sistemlerine ilişkin harcamalar belediyelerden tahsil edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin harcamalar ilgili belediyelerden tahsil edilecek, bu kapsamda 320 milyon lira gelir sağlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin harcamalar ilgili belediyelerden tahsil edilecek, bu kapsamda 320 milyon lira gelir sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com