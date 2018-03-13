Raylı Ulaşım Sektörünün Devleri Çin'de Buluşacak

Raylı ulaşım sektöründe adından söz ettiren ülkeler arasına giren Çin'in Şangay kentinde 7-9 Kasım tarihleri arasında 2018 Şanghay Uluslararası Raylı Ulaşım Fuarı düzenlenecek. Fuara sektör devlerinin katılması bekleniyor.

Shanghai Shentong Metro Group ve Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd. tarafından düzenlenen 2018 Şanghay Uluslararası Raylı Ulaşım Fuarı (International Rail Transit Exhibition) (Rail+Metro China 2018) 7-9 Kasım 2018 tarihlerinde Şanghay Yeni Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirecek. En pratik sanayi bilgilerini aktarmayı ve entegre ticari platform inşa etmeyi amaçlanan fuarda, 200'ün üzerinde sergici ve 20 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Fuarda CRRC Corporation, Bombardier Transportation Group, Alstom ve BYD Group gibi dünyaca ünlü firmalar en son teknolojileri ve ürünleri sergileyecek.

Ayrıca, fuarla bağlantılı olarak Şanghay Uluslararası Demiryolu ve Raylı Ulaşım Konferansı gerçekleştirileceği bildirilirken; bu yılki konferans, yüksek hızlı trenleri, şehirlerarası demiryolunu, şehir içi (banliyö) demiryolunu, kentsel raylı transiti ve 'Belt and Road' girişimini ele alacağı açıklandı. 200'ün üzerinde sanayi lideri ve uzmanın katılacağı açılışın ardından tüm sanayi liderlerini bir araya gelecek.

Son yıllarda raylı ulaşıma büyük yatırım yapan ülkelerin başında gelen ülkelerden Çin'de Aralık 2017 sonu itibariyle 33 şehirde raylı ulaşım sağlandığı ve 4 bin 500 milden fazla toplam ilerleme kaydedildiği açıklandı. Planlara göre; Çin'in kentsel raylı ulaşımı 2020 yılı itibariyle 7 bin 700 mile ulaşması bekleniyor. - ŞANGHAY