Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO'da bir araya geldi
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Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO'da bir araya geldi

Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO'da bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi "Yönetim Kurulu ve İstişare Toplantısı" Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) gerçekleştirdi.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi "Yönetim Kurulu ve İstişare Toplantısı" Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu sonrası gerçekleştirilen istişare toplantısına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ile ARUS Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

"Uluslararası alanda önemli pazar fırsatları sunuluyor"

İstişare Toplantısının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, raylı sistemler alanında yerli üretimle geliştirilecek tecrübenin uluslararası alanda da önemli pazar fırsatlarını sunduğunu belirterek, "Sektörel iş birlikleri ve ortaklıklar bu sektördeki gücümüzü arttıracaktır. Şehrimizdeki üretim potansiyeli ve tecrübe ihtiyacın karşılanmasında avantaj sağlayacaktır" dedi.

"2023 hedefimiz 1 milyar dolar"

ARUS Başkan Yardımcısı Yiğit Belin ise küme hakkında bilgi vererek, "Türkiye'nin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu'yu kapsayan kümelenmesi olarak, ülkemizde raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte 'iş birliği, güç birliği ve milli marka' inancıyla çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Ülkemizde tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendimize ana hedef olarak belirledik ve şimdiye kadar 10 adet milli marka ürettik. Şimdi Tanzanya'dan Fas'a, Tunus'tan Katar'a, Polonya'dan Romanya'ya, Tayland'a kadar 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık ihracatımız 750 milyon dolara ulaştı. 2023 hedefimiz ise 1 milyar dolar" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO'da Eskişehir sanayisinin kabiliyetleri ve üretim gücü ARUS Üyelerine aktarıldı. Sonrasında ise ESO Akdemi ve firma ziyaretleri gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO'da bir araya geldi
Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO'da bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO'da bir araya geldi - Haberler Ekonomi
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