Raylardan karşıya geçerken yük treni çarptı
11.03.2021 06:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 07:02
Raylardan karşıya geçerken yük treni çarptıKÜTAHYA'da rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen E.İ.?ye (28) yük treni çarptı.
Raylardan karşıya geçerken yük treni çarptı
KÜTAHYA'da rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen E.İ.?ye (28) yük treni çarptı. Yaralanan E.İ., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazanın şokuyla yumurta ve soda şişe bulunan poşeti elinden bırakmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı