Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
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Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | 3. Sayfa

Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı Elazığ'da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Baskil ilçesi Demireller Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Esma Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının hareketsiz durduğu ve tirenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Tirenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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