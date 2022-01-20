Rayın yerinden çıktığı, demir yolundaki kar temizliğinde fark edildi - Haberler
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Rayın yerinden çıktığı, demir yolundaki kar temizliğinde fark edildi

Rayın yerinden çıktığı, demir yolundaki kar temizliğinde fark edildi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yağış etkisini sürdürürken, kar temizliği yapan demir yolu çalışanları, yerinden çıkan rayı fark etti.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yağış etkisini sürdürürken, kar temizliği yapan demir yolu çalışanları, yerinden çıkan rayı fark etti. Çalışmanın ardından demir yolu onarıldı.

Genç ilçesinde dün başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de devam ettirdi. Demir yolunu kardan temizleyen ekipler de hemzemin geçitte yerinden çıkan rayı gördü. Kısa süren çalışmanın ardından ray, tekrar yerine oturtuldu. Yetkililer, kar temizleme çalışmaları sırasında rayın yerinden çıktığının fark edilmesi üzerine onarıldığını söyledi.


Rayın yerinden çıktığı, demir yolundaki kar temizliğinde fark edildi

Rayın yerinden çıktığı, demir yolundaki kar temizliğinde fark edildi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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