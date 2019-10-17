Raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, makinist M.Ö'nün kullandığı Eskişehir-Kütahya seferini yapan raybüs, Dumlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hilmi Bayram (46) idaresindeki 43 DS 403 plakalı minibüse çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Bayram, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.