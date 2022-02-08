Rayane Aabid, Kasımpaşa'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rayane Aabid, Kasımpaşa'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Rayane Aabid, Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Fransız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmişti. Aabid, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Rayane Aabid, Kasımpaşa'da

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title