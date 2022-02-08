Rayane Aabid, Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Fransız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmişti. Aabid, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.