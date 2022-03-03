Ray Sigorta, 2021 yılında başarılı performans sergiledi

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Son 4 yılda elde ettiğimiz istikrarlı başarı sayesinde, 2022 yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Marka yatırımlarımızı artıracak, yenilikçi ürünlerimizi genişletecek, müşteri memnuniyetini kullanıcı deneyimi ile şekillendirecek ve iş ortaklarımıza özel projelerimizi derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, kurum tecrübesini geleceğin sigortacılığıyla buluşturan Ray Sigorta, sektörde attığı adımlarla sigorta şirketleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.

2021 yılı prim üretimi rakamlarının açıklanmasıyla beraber son 4 yıldır üst üste sektör ortalamasının üzerinde büyüyor olmasının gururunu yaşıyor. Yüzde 30,65'lik bir büyüme ile sigorta sektörünün 2021 yılı ortalamasını geride bırakan Ray Sigorta, bu performansıyla beraber 2018 yılından bu yana her yıl sektörün üzerinde büyüyerek pazar payını ve sıralamasını da artırmış oldu.

Türkiye sigorta sektörünün yüzde 27,5 ortalama ile büyüdüğü bir yılda elde ettiği başarılı finansal sonuçların yanı sıra uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance tarafından çok sayıda kriter dikkate alınarak hazırlanan " Türkiye'nin En Değerli Markaları Raporu"nda, 2018 yılından sonra bir kez daha 2021 yılında da ilk 100 içerisinde yer alan Ray Sigorta, listede yüzde 32,1 değişim ile tüm sektörler içinde marka değerini en çok artıran 6. şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2021 yılının, dünya genelinde hem ekonomik hem de sosyal hayatın Kovid-19 salgınının etkisinde kaldığı bir yıl olduğunu, geleceğe dair endişelerin artmasının kişilerin gündelik yaşantılarındaki ve iş hayatlarındaki risklere karşı bakışlarını da değiştirdiğini belirtti.

Salgın ve beraberinde getirdiği risklerin, değer verilenleri korumak için sigortanın hayati bir rol oynadığını ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, Ray Sigorta olarak merkezlerine aldıkları yenilikçi sigortacılık anlayışı ile Türkiye'deki sigorta penetrasyonunu ve risklere karşı direnci artırmak için büyük bir çaba gösterdiklerini vurguladı.

Erdoğan, bu yıl elde ettikleri rakamların şaşırtıcı olmadığını, uzun yıllar süren titiz ve gayretli bir çalışmanın sonucu olduğunu aktararak, 2021 yılında elde ettikleri performans hakkında şunları kaydetti:

"Ray Sigorta olarak yaşanan tüm zorluklara rağmen önemli ticari başarılar elde ettiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında sektör ortalamasının üzerinde bir performansla yüzde 30,65 büyüme gösterdik ve toplam prim üretimimiz 2,22 milyar TL'ye ulaştı. Son dört yıldır hiç fire vermeden sektör ortalamasının üzerinde büyüdük, pazar payımızı artırdık, sıralamamızı yükselttik ve tüm bunları yaparken karlılığımızı da devam ettirerek sektörde bu başarıyı elde eden tek sigorta şirketi olduk. Güçlü konumumuzu daha da sağlamlaştırdık. Kısa süreli başarılar tesadüfi olabilir, biz hiç yerimizde saymadık. Temel hedefimiz ise her yılı bir önceki yılın üzerinde kapatmak oldu. İstikrarlı bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyoruz."

"En büyük rakibimiz biziz, bunun bilinciyle her geçen yıl yaptıklarımızın üzerine yenilerini koyuyoruz"

Salgın ile mücadeleye yönelik atılan adımlar ve yaşanan doğal afetler ile zor bir yılın geride bırakıldığının altını çizen Erdoğan, sigortacılığın sadece rakamlardan ibaret olmadığının hatırlandığı bir yıl olduğunu belirtti.

Erdoğan, yeri geldiğinde yardımlaşmanın, ihtiyacı olanın yanında yer almanın, iş ortaklarına zor günlerinde nefes olmanın önemini benimsemiş bir şirket olarak 2021 yılında da dağıtım kanalları için ellerinden gelen tüm destek kampanyalarını devreye aldıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak imkanlar dahilinde bölge bölge, il il acetenlerimizi ziyaret ederek sorunlarını dinledik, taleplerini değerlendirdik. 1.600'ü aşkın acentemiz ile birlikte yürümeye ve birlikte büyümeye devam ettik. Dönemin ihtiyaçlarına uygun yeni çözümler oluşturarak, kişiselleştirilmiş ürünlerimiz ile sigortanın daha çok kişiye ulaşmasına ve sektörümüzün büyümesine katkı sağladık. Müşterilerin Ray Sigorta'nın geniş ürün portföyünde yer alan tüm ürünleriyle ilgili merak ettiklerini vakit kaybetmeden bulabilmesi için, yepyeni bir tasarım anlayışı ve en son global trendlere uygun olarak yenilediğimiz web sitemizi canlıya aldık. Başarılarımızı ödüllerle taçlandırdık. En büyük rakibimiz biziz, bunun bilinciyle her geçen yıl yaptıklarımızın üzerine yenilerini koyuyoruz. İş ortaklarımızın ve müşterilerimizin de desteğiyle adım attığımız çoğu alanda aldığımız sonuçlar bir bütünün fazlası olmayı başardığımızı gösteriyor."

2022 yılına dair şirketin hedef ve planlarına değinen Koray Erdoğan, "Son 4 yılda elde ettiğimiz istikrarlı başarı sayesinde, 2022 yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Marka yatırımlarımızı artıracak, yenilikçi ürünlerimizi genişletecek, müşteri memnuniyetini kullanıcı deneyimi ile şekillendirecek ve iş ortaklarımıza özel projelerimizi derinleştireceğiz. Finansal gücümüz, teknolojik altyapımız ve işini gönülden yapan çalışanlarımızla hem Türk sigorta sektörünün gelişimini desteklemeye hem de ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.