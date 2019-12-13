Ray bakım aracının çarptığı kadın öldü
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Ray bakım aracının çarptığı kadın öldü

BURDUR'da, demiryolundan geçmek isteyen Hacer Ünlü (48), ray bakım aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

13.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02
Ray bakım aracının çarptığı kadın öldü

BURDUR'da, demiryolundan geçmek isteyen Hacer Ünlü (48), ray bakım aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hızırilyas Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolundan karşıya geçmek isteyen Hacer Ünlü'ye ray bakım aracı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ünlü, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hacer Ünlü, ambulansla götürüldüğü 'nde yaşamını yitirdi. Adı açıklanmayan araç sürücüsü merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
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