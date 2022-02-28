Rawkus Sentinels'ten ayrıldı

Overwatch kariyeri ile espor sahnesine 2016 yılında atılan Shane "Rawkus" Flaherty, 2020 yılında VALORANT'a geçmeye karar vermişti. FaZe Clan altında forma giyen oyuncu, Kasım 2021'de Sentinels'e koç olarak dahil edildi. Ancak yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı takımdan ayrıldığını duyuran Rawkus şunları söyledi:

Rawkus tarafından yapılan açıklamanın çevirisi

Başlıktan da görebildiğiniz üzere, artık Sentinels'in koçu değilim.

FaZe Clan'da oynadığım dönemde Son Şans Elemelerinde kaybetmiştik, bundan iki gün sonra Sentinels'e Champions turnuvası için koçluk yapma şansı elime geçti; bu teklifi üzerine ikinci defa düşünmeden ve elimdeki başka fırsatları değerlendirmeden kabul ettim. Her şey çok hızlı gerçekleşti, Sentinels beni "ödünç almak" için bir anlaşma hazırladı ve anlaşmanın son geçerlilik tarihi 1 Ocak 2022'ydi. Geçtiğimiz ay boyunca Sentinels, beni tam zamanlı koç olarak almak adına FaZe ile görüşmelerde bulundu ancak ne yazık ki satın alma komplikasyonları nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşmaya varılamadı.

Sözleşme gereği FaZe'e geri dönmem gerekti ancak ne ben ne de organizasyon tekrar takımın bir parçası olmam niyetinde değil.

Daha önce herkese açık bir şekilde belirttiğim üzere, koçluk pozisyonunu takımın -Sentinels'in- kadrosu nedeniyle değerlendirmiştim ve katıldığım ortam bana mükemmel uyuyordu.

Şu an yeniden FaZe altında bulunsam da oyuncu olarak takım arayışındayım. Jett/Sova/Sis/Gözcü rahat olduğum roller ama diğer rollerde de oynayabilirim. Verdiğim molanın ardından eskisinden daha iyi olduğuma inanıyorum, ortam değiştirip başka bir takımın nasıl oynadığını görmek oyuna karşı yepyeni bir perspektif kazandırdı ve geri dönmek için çok heyecanlıyım.

Rawkus ayrıca açıklamasının altına, iki haftadır Sentinels'le hiçbir ilişkisinin kalmadığını da belirtti.

Rawkus'un açıklaması, OpTic'in (eski adıyla Team Envy) Sentinels karşısında aldığı 13-2 harita skorundan sonra geldi. Ancak Rawkus, açıklama zamanının maç ile alakası olmadığını ve o anda açıklama yapmak adına kendisine izin verildiğini dile getirdi. Böylece Rawkus'un koçluk kariyeri VALORANT 2021 Champions turnuvası ile şimdilik sona erdi. Champions'ta Sentinels, grup aşamasında KRÜ Esports'a yenilerek turnuvaya erken veda etmişti.

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