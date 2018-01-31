Ravza Kavakçı Kan, Mardin'de 15 Temmuz Gazisini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, partisinin kadın kolları kongresine katılmak üzere geldiği Mardin'de 15 Temmuz Gazisi Halil Algan'ı ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Kan, "Suriyeli kardeşlerimize huzur içinde yaşayabileceği bir yuva oluşturabilmek için oradayız. Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Sınırda terör yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirten Kan, Suriye'de yaşanan sürecin yeni olmadığını dile getirdi. Bu surecin Suriye'de yaşanan katliamlarla beraber ortaya çıktığını ifade eden Kan, " Türkiye bu manada tüm diplomatik girişmelerde bulundu. Orada tüm masum insanların hayatları alt üst olmasın, hayat hakları ortadan kalkmasın diye elinden gelenini yaptı. 3 milyonu aşan Suriyeli kardeşimize kapılarımızı açtık. Bölgenin terörden temizlenmesi için de Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı ve başarı ile neticelendi. DEAŞ unsurlarından temizlendi. Sınırımızın ötesinden Türkiye'ye gelen saldırılar olmuş ve sivil ile askerlerimiz arasında şehitlerimiz var. Bu saldırıların olması ve orada PYD gibi bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğimiz için oradayız. Barış için oradayız, Suriyeli kardeşlerimize huzur içinde yaşayabileceği bir yuva oluşturabilmek için oradayız. Bu arada kahraman Mehmetçiğimiz düğüne gider gibi şehadete koşarken 15 temmuz gazilerimiz ve henüz askerlikle alakası olmayan, yaşı tutmayan gençlerimiz, askerliğini yapmış büyüklerimiz, kadın ve erkek herkes bu operasyonda sınırın ötesine gitmeye hazır. İnşallah ümit ediyoruz operasyon en kısa zamanda en az zaiyatla tamamlanacak. Mehmetçiklerimiz yuvasına dönecek. Suriyeli kardeşlerimizde huzur içerisinde yaşayabileceği bir ülkeye, topraklarına kavuşacaklar" dedi.

"Biz de gitmek istiyoruz"

15 Temmuz Gazisi Halil Algan, kendilerinin de operasyona gitmeyi çok arzuladıklarını söyledi. Algan, "Herkes gibi bu operasyonu destekliyoruz. Tam zamanında yapılmış bir operasyon, şimdilik iyi gidiyor. İnşallah fazla kayıplarımız olmaz. İnşallah bu operasyon en kısa zamanda biter. Allah hepsinden razı olsun, herkes gibi bizde bu operasyonu destekliyoruz. Bizde gidebilseydik bizde giderdik. Herkes gitmek için can atıyor. Şuan tabi bize gerek yok ama gerek olursa herkes gider" şeklinde konuştu.

Gazi ziyaretinin ardından Kan ve beraberindeki heyet Ak Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra kadın kolları kongresine katıldı. Kongreye tek liste ile giren Hülya Hakimoğlu tekrar AK Parti Mardin Kadın Kolları başkanlığına seçildi. - MARDİN