Ravza Kavakçı Kan kimdir? Ravza Kavakçı Kan kaç yaşında, nerelidir?
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Ravza Kavakçı Kan kimdir? Ravza Kavakçı Kan kaç yaşında, nerelidir?

Ravza Kavakçı Kan kimdir? Ravza Kavakçı Kan kaç yaşında, nerelidir?
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TBMM Parlamentolararası Birliği (PAB) Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin terörle diplomatik mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kan, PAB'ın genel kurulunda İsviçreli bir üyenin Öcalan propagandası yapmaya başladığını ve gösterdikleri tepkiyi anlattı. Peki Ravza Kavakçı Kan kimdir? Ravza Kavakçı Kan kaç yaşında, nerelidir?

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Avrupa çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamlayan Ravza Kavakçı Kan, Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı. Kan, PAB'ın genel kurulunda İsviçreli bir üyenin Öcalan propagandası yapmaya başladığını ve gösterdikleri tepkiyi anlattı. Ravza Kavakçı Kan hakkındaki detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

RAVZA KAVAKÇI KAN KİMDİR?

Ravza Kavakçı, 30 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Dallas Texas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Avrupa çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2008'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Metro İstanbul'un sağladığı bursla yaklaşık beş yıl boyunca Washington, DC'de Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı. Doktorasının konusunu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde "rol modellik" kavramı üzerinden güç ilişkilerine bakışı olarak belirledi.

İBB ile yaptığı sözleşme gereği, aldığı eğitim bursu karşılığında 6 yıl 8 ay mecburi hizmette bulunması gereken Kavakçı, 2 Eylül 2013'te Türkiye'ye döndükten sonra söz konusu hizmeti yerine getirmedi; konunun 2019 yılında basına yansıması üzerine konuya ilişkin haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirildi. Daha sonra Kavakçı'nın, bu konuyu sosyal medyada eleştiren bir vatandaşa dava açtığı, avukatlarının ise davayı geri çekmek için 10 bin lira istediği ortaya çıktı.

AK Parti'nin adayı olarak katıldığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. 21. dönem Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı'nın kardeşidir. Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

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Ravza Kavakçı Kan kimdir? Ravza Kavakçı Kan kaç yaşında, nerelidir? - Haberler
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