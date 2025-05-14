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Ravago Eastchem Fabrikasında Grev Kararı Alındı

Ravago Eastchem Fabrikasında Grev Kararı Alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Ravago Eastchem'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu Petrol-İş Sendikası grev kararı aldı. 17 Haziran'da greve çıkma tehdidinde bulunan sendika, işverenin talepleri kabul etmemesi halinde üretimi durduracak.

(İZMİR) – İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Belçika merkezli petrokimya firması Ravago Eastchem'de yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikası grev kararı aldı.

Petrol-İş Aliağa Şubesi'nin örgütlü olduğu iş yerinde, görüşmelerin tıkanması üzerine bu sabah düzenlenen eylemle fabrika girişine grev kararı asıldı. Sendika, 20 ve 23 Mayıs'ta yapılacak görüşmelerden de sonuç alınamaması halinde yaklaşık 200 işçinin 17 Haziran'da greve çıkacağını duyurdu.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, fabrika önünde yaptığı açıklamada, "Bugün bizim düğün günümüz. Grev kağıdımızı astık, grevimizi ilan ettik. İşverene net çağrımızdır: 17 Haziran sabahı burasını düğün yerine çevireceğiz. Üretim duracak, makineler susacak" ifadelerini kullandı.

Toptan, 20 ve 23 Mayıs'ta yapılacak toplantılarda taleplerin yine masada olacağını belirterek, "Ya bu talepleri kabul edersiniz ya da 17 Haziran'da burası şenlik yeri olur. Biz her zaman 'önce müzakere' dedik. 20 ve 23 Mayıs'a kadar masa açık. Ama 23 Mayıs'ta Ravago emekçisinin talepleri karşılanmazsa, 17 Haziran sabahı işçinin hakkını vermeyenlerle hesaplaşacağız" dedi.

Toptan, açıklamasında ayrıca, "Açıklamalarımızda, protestolarımızda sesimizi duymayanlara bundan sonra inecek şalterlerle, duracak üretimlerle sesimizi duyuracağız. İşçinin hakkını verin, grev kapıda" diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanması üzerine alınan grev kararının uygulanıp uygulanmayacağı 23 Mayıs sonrası netleşecek.

Kaynak: ANKA / Yerel
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