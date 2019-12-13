Raul'ün Mestalla'da Üç Golü

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16

Real Madrid'in efsane forveti Raul Gonzelez, yıllar boyunca karşı karşıya geldiği Valencia ağlarını tam tamına 17 kez salladı. İşte İspanyol forvetin Valencia'nın stadı Mestalla'da attığı en güzel üç gol..