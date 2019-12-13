Raul'ün Mestalla'da Üç Golü
Real Madrid'in efsane forveti Raul Gonzelez, yıllar boyunca karşı karşıya geldiği Valencia ağlarını tam tamına 17 kez salladı. İşte İspanyol forvetin Valencia'nın stadı Mestalla'da attığı en güzel üç gol..
13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16
Real Madrid'in efsane forveti Raul Gonzelez, yıllar boyunca karşı karşıya geldiği Valencia ağlarını tam tamına 17 kez salladı. İşte İspanyol forvetin Valencia'nın stadı Mestalla'da attığı en güzel üç gol..
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI