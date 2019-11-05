Raul'un İlk Golünün Hikayesi
İspanyol golcü Raul, kariyerinde neredeyse tamamını oynadığı Real Madrid’le attığı 323 golün ilkine tarihte bugün imza attı. Real Madrid, 5 Kasim 1994’te ezeli rakip Atletico’yla Santiago Bernabeu’da karşılaştığında 36. dakikada Raul sahneye çıktı ve tarih sayfalarına gecen golcülüğünü ilk kez dünyaya sergiledi.
İspanyol golcü Raul, kariyerinde neredeyse tamamını oynadığı Real Madrid'le attığı 323 golün ilkine tarihte bugün imza attı. Real Madrid, 5 Kasim 1994'te ezeli rakip Atletico'yla Santiago Bernabeu'da karşılaştığında 36. dakikada Raul sahneye çıktı ve tarih sayfalarına gecen golcülüğünü ilk kez dünyaya sergiledi.