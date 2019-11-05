Raul'un İlk Golünün Hikayesi

İspanyol golcü Raul, kariyerinde neredeyse tamamını oynadığı Real Madrid’le attığı 323 golün ilkine tarihte bugün imza attı. Real Madrid, 5 Kasim 1994’te ezeli rakip Atletico’yla Santiago Bernabeu’da karşılaştığında 36. dakikada Raul sahneye çıktı ve tarih sayfalarına gecen golcülüğünü ilk kez dünyaya sergiledi.

05.11.2019 14:13

İspanyol golcü Raul, kariyerinde neredeyse tamamını oynadığı Real Madrid'le attığı 323 golün ilkine tarihte bugün imza attı. Real Madrid, 5 Kasim 1994'te ezeli rakip Atletico'yla Santiago Bernabeu'da karşılaştığında 36. dakikada Raul sahneye çıktı ve tarih sayfalarına gecen golcülüğünü ilk kez dünyaya sergiledi.

Kaynak: Dugout

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