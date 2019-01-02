Rauf Denktaş'ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Rauf Denktaş'ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hastaneye kaldırıldıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.

Rauf Denktaş'ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı. Aydın Denktaş'ın, zatürre (pnomoni) nedeniyle solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Aydın Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et