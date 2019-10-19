Rauf Denktaş büstü açıldı

19.10.2019 17:27

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "(Rauf Dentaş) Birlikte ülkeyi yönettik ve KKTC halkının, Kıbrıs Türkü'nün ana vatanıyla birleşmesi, özgürlüğüne kavuşması ve bu özgürlük mücadelesini bir devletle taçlandırması mücadelesinde hep birlikte olduk." dedi.

Yalova Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında düzenlemesi yapılan Girne Caddesi ile aynı caddede yaptırılan eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın büstünün açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rauf Denktaş'ın büstünün de bulunduğu Girne Caddesi'nin açılışına katılmanın onurunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Merhum Denktaş ile uzun süre çalıştığını ifade eden Eroğlu, "Birlikte ülkeyi yönettik ve KKTC halkının, Kıbrıs Türkü'nün ana vatanıyla birleşmesi, özgürlüğüne kavuşması ve bu özgürlük mücadelesini bir devletle taçlandırması mücadelesinde hep birlikte olduk. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda hep birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kucakladık. Dolayısıyla yıllarca süren mesai arkadaşlığımız ve onun bize mirası olan KKTC'nin bugün üçüncü cumhurbaşkanı sıfatıyla aranızda olmak beni son derece onurlandırmıştır." diye konuştu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Girne'de Yalova Parkı yapılması için belediye meclisine öneride bulunacağını, cadde ve anıtın kentler arasındaki ilişkileri daha üst düzeye çıkaracağına inandığını söyledi.

Güngördü, kentler arasındaki ilişkilerin, yakınlaşmayı, bilgi alış verişinde bulunulması, hoşgörünün artması ve daha iyi anlamayı sağladığını anlattı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Eroğlu ve Güngördü'ye açılışa katıldıkları için teşekkür ederek, üç mahallenin kesiştiği noktada bulunan caddedeki düzenlemenin iki kent arasındaki kardeşliğin pekişmesine vesile olacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Eroğlu ve beraberindekiler, Rauf Denktaş büstü ile cadde tabelasının açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA