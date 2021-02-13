RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

13.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:50
RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şerbetçioğlu, mesajında, Dünya Radyo Günü'nün UNESCO tarafında 2011 yılında ilan edildiğini hatırlattı.

Radyoların güçlü iletişim araçları içerisinde yer aldığını belirten Şerbetçioğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminde, tüm il ve ilçelerde yayın yapan radyolarımızın, halkı devletimizin yanında olarak hainlere karşı birlik olması için sokaklara, meydanlara çağırması radyonun stratejik önemini vurgulayan önemli bir örnektir." ifadesini kullandı.

Şerbetçioğlu, radyonun en iyi dost ve arkadaş olduğunu aktararak, "Radyonuz hep açık kalsın." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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