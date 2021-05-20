Ratchet & Clank: Rift Apart "Gezegenler ve Keşif" fragmanı yayınlandı!
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Ratchet & Clank: Rift Apart "Gezegenler ve Keşif" fragmanı yayınlandı!

Ratchet & Clank: Rift Apart 'Gezegenler ve Keşif' fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Insomniac Games, Ratchet & Clank: Rift Apart için "Gezegenler ve Keşif" konulu yeni bir fragman yayınlandı. Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan Ratchet & Clank: Rift Apart'ın çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar!

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı oyuncuların daha önce görülmemiş gezenleri ziyaret edebileceği oyun Ratchet & Clank: Rift Apart için "Gezegenler ve Keşif" başlıklı bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

PlayStation 5'e özel olarak çıkacak oyun konsolun gücü sayesinde oyuncular, egzotik bitki örtüsü ve hayvan topluluğuyla her zamankinden daha farklı olacak gezegenlerin alternatif boyutlardaki hâllerini keşfedebilme şansı elde edecek.

Ratchet & Clank: Rift Apart 11 Haziran'da Türkçe altyazı desteğiyle birlikte 619 TL fiyattan PlayStation 5'e özel olarak çıkış yapacak.

RATCHET & CLANK: RIFT APART TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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