Rasulaynlıların yaraları Şanlıurfa'da sarılıyor

04.11.2019 11:12

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Suriye'nin Rasulayn ilçesinde ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyanlara, sevk edildikleri Şanlıurfa'daki Viranşehir Devlet Hastanesinde sağlık hizmeti veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn'ın yaşanabilir hale getirilmesi için her alanda yoğun çaba gösteriliyor.

Terörün pençesinden kurtarılan Rasulayn'da ileri düzeyde sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar, ambulanslarla Türkiye'ye sevk ediliyor.

Sınır hattında bulunan Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilenler, buradaki ilk müdahalenin ardından tedavi için Viranşehir Devlet Hastanesine gönderiliyor.

Sağlık Bakanlığınca donanım ve personel takviyesi yapılan hastaneye görevlendirmeyle gelen, başta kalp ve damar cerrahisi ekibi olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanı, özveriyle hizmet veriyor.

İleri düzeyde ameliyatların gerçekleştirildiği hastanede çok sayıda Suriyeli, yoğun bakım ve servis yatışlarının titizlikle takibi sayesinde sağlığına kavuşuyor.

"İlçe hastanesi statüsünün üstünde bir sağlık hizmeti"

Viranşehir Devlet Hastanesi Başhekimi İlhan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekat kapsamında hastanede görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Harekatın başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Erkan, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında kısa süre önce ilçe hastanemizdeki eksikliklerimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından hızlıca giderdi. Şu anda ilçe hastanesi statüsünün üstünde bir sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemizde açık kalp ameliyatı yapılması bizim için büyük başarı. Bizlere bu tarihi süreçte böyle bir hizmeti sunma imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Sağlık Müdürlüğümüzün yetkililerine ve emek veren camiamız çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Nihat Baysal da hastanede kalp ameliyatları yaptıklarını söyledi.

Bunların kapsamlı ekip ve ekipman gerektiren cerrahi uygulamalar olduğuna dikkati çeken Baysal, "Kalp ameliyatları yapabilen bir sağlık kuruluşu, diğer sağlık kuruluşları arasında ileri merkez olarak kabul edilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, bir ilçe hastanesinde açık kalp cerrahisi bile yapılabiliyor olması, aynı zamanda fizik şartlarının da çok iyi olduğunun önemli bir göstergesidir." dedi.

Tedavi gören Suriyeliler de üst düzey sağlık hizmeti ve insani yaklaşımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA