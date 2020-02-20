Rasulaynlılar yeni kimlik kartlarına kavuştu

20.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:15

Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale dönmeye başladığı ve insanların yeniden yerleştiği Rasulayn'da halk yeni kimlik kartlarını almanın sevincini yaşıyor. Vatan sahibi olduklarını, aldıkları yeni kimlik kartlarıyla hissettiklerini belirten Rasulayn halkı, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Mehmetçiğe ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde hastane ve okullardan sonra ilk faaliyete geçirilen kamu kurumlarından olan Rasulayn Nüfus Müdürlüğü, her gün yüzlerce Suriye vatandaşına kimlik kartı vermeye başladı. Rasulayn'da daha önce yaşayan ve Barış Pınarı Harekatı sonrası oluşan huzur ve güven ortamı sayesinde buraya geri dönen halk, Rasulayn Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek anında kimlik kartlarına kavuşuyor. Birçoğu hayatında kimlik kartı sahibi olmayan Rasulayn halkı, yeniden kendi topraklarında yaşamaya başladıktan sonra edindikleri kimlik kartı sayesinde vatan sahibi olduklarını hissettiklerini ifade ediyor.

SUDKOM koordinesinde tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde, daha önceden Cerablus'ta uygulanan sistem daha da geliştirilerek uygulandı. Biyometrik verilerin anında nüfus kütüğüne işlendiği Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde sahteciliğe karşı güvenlik önlemleri dikkate alınarak özel hazırlanan kimlik kartları anında basılarak teslim ediliyor. Kimlik kartları, Rasulayn Mahalli Meclisi Tanıtım Kartı adıyla düzenleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA