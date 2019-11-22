Rasulaynlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor

22.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:42

Terör örgütlerinin işgali nedeniyle yıllardır topraklarından ayrı yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesine dönmeye başladı.

Harekat sayesinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda Türkiye'nin onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bir grup Suriyeli ise evlerine dönebilmek için Şanlıurfa Valiliğine başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından başvurulara onay verildi.

Bunun üzerine Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi, Ceylanpınar ilçesindeki Şehit Er Adem Döğüşken Hudut Karakolu önüne geldi. Buradaki kontrollerinin ardından sınır kapısını geçen Rasulayn halkı, bu sırada çevrede görevli TSK personeline sarılıp alınlarından öperek teşekkür etti. Öte yandan sınır kapısından geçen Rasulayn halkının Suriye Milli Ordusu ekipleri tarafından karşılandıkları da görüldü.

"Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz"

Muazzin el Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rasulayn terör işgalinden kurtulduğu için mutlu olduklarını anlatarak "7 yıldır Türkiye'de yaşıyorduk, çok mutluyum ülkemize dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her şey için çok teşekkür ederiz. Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Ben Rasulayn'dan ayrıldığımda 11 yaşındaydım şimdi geri dönüyorum." dedi.

Abdulazim el Muhammed de 2,5 yaşındaki kızıyla yıllar sonra doğduğu topraklara döndüğünü belirterek büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'ye misafirperverlikleri için teşekkür eden Abdulazim el Muhammed, "Rasulayn terörden temizlendi çok şükür. Biz de yıllar sonra evimize dönüyoruz." dedi.

Muhammed Ahmet Şavak ise YPG/PKK terör örgütünün topraklarından temizlendiği için sevinçli olduklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına minnettar olduklarını ifade eden Muhammed Ahmet Şavak, "Allah hepsinden razı olsun bizim bütün ihtiyaçlarımızı gördüler. Yedi senedir memleketimden ayrıydım, şimdi ülkeme dönüyorum çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA