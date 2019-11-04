Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylan Pınar Devlet...
Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi MSB: "Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek...
Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi
MSB: "Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasını, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek hastaneye tedavisine başlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :
"Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı."
Kanser hastasının ailesi, Türk askerine şükranlarını bildirdi.