04.11.2019 17:36

Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

MSB: "Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasını, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek hastaneye tedavisine başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Rasulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı."

Kanser hastasının ailesi, Türk askerine şükranlarını bildirdi.

Kaynak: İHA