Rasulayn ve Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Rasulayn ve Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

26.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:45
Rasulayn ve Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ile Tel Abyad ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çok yönlü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Barış Pınarı Bölgesi'ndeki insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tel Abyad ve Rasulayn'da mahalli meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırdı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler

Geliri olmayan, çalışanı bulunmayan ailelerin bulunduğu mahalle ve köylerde insani yardım dağıtımları organize eden AFAD, ailelere nüfus sayısına göre belirlenen miktarda en az bir ay yetecek kadar erzak sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

İlgili Haberler

2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak
2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak
Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı
Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı
İhtiyaç sahibi ailelere kahvaltı yardımı
İhtiyaç sahibi ailelere kahvaltı yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özge Özberk Sinan Akçıl Demet Akbağ
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rasulayn ve Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:48:34. #1.14#
title