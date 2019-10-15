Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

15.10.2019 21:56
Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor" notu düşerek çalışmalara ilişkin görüntü paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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