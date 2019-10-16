Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliğiSuriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.

16.10.2019 12:59
Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Suriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.

SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPGPKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et